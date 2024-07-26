Задержан московский "носорез", напавший на двух женщин в парке
В Москве задержан грабитель, который пытался отрезать нос женщине
В Москве задержан грабитель, который пытался отрезать нос женщине. По данным SHOT, полицейские центрального округа совместно с СОБР Росгвардии задержали мужчину, который ночью напал на двух подруг в парке и забрал у них деньги.
Напомним, инцидент произошёл ночью 26 июля в сквере 1905 года в Пресненском районе Москвы. Неизвестный подошёл к двум подругам, сидевшим на лавочке, одну из них он ударил ножом по носу, а затем потребовал денег. Получив наличку, неадекват сбежал.
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ТАСС / Владимир Андреев