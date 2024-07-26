Грабитель попытался отрезать нос женщине в московском парке. По данным SHOT, жуткое нападение произошло сегодня ночью в сквере 1905 года в Пресненском районе Москвы.

Две подруги — 44 года и 45 лет — сидели в парке на лавочке. Примерно в половине второго к ним внезапно подошёл худой высокий мужчина в синем спортивном костюме с ножом в руке. Мрачный незнакомец ударил женщину постарше ножом по носу, отсёк ей кусок кожи и стал требовать деньги. Получив наличку, неадекват сбежал.

Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь, её жизни ничего не угрожает. К счастью, сильных внешних увечий женщина не получила. Нападавшего ищет полиция.