Грабитель попытался отрезать нос женщине в московском парке
Грабитель попытался отрезать нос женщине в московском парке. По данным SHOT, жуткое нападение произошло сегодня ночью в сквере 1905 года в Пресненском районе Москвы.
Две подруги — 44 года и 45 лет — сидели в парке на лавочке. Примерно в половине второго к ним внезапно подошёл худой высокий мужчина в синем спортивном костюме с ножом в руке. Мрачный незнакомец ударил женщину постарше ножом по носу, отсёк ей кусок кожи и стал требовать деньги. Получив наличку, неадекват сбежал.
Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь, её жизни ничего не угрожает. К счастью, сильных внешних увечий женщина не получила. Нападавшего ищет полиция.
А накануне в Москве мужчина попытался похитить ребёнка прямо из рук матери. Безработный житель Ульяновска прямо на глазах у прохожих выхватил малышку и хотел скрыться, однако вмешательство очевидцев заставило его бросить девочку на землю. Оказалось, что незадолго до этого он уже пытался украсть того же младенца. Возбуждено уголовное дело, преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.