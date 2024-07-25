Не первый случай: Стали известны подробности дерзкой попытки похищения младенца в Москве

Мужчина, выхвативший младенца из рук матери в Москве, уже пытался сделать это. По данным СМИ, первая попытка произошла в тот же день, когда с маленькой девочкой гуляла её 15-летняя двоюродная сестра: похититель-неудачник подбежал, взял ребёнка из коляски и убежал. Ему помешал прохожий.

"Тогда молодой человек бросил малышку на землю и скрылся", — сказал собеседник РИА "Новости".

Девушка позвонила маме ребёнка, и та через несколько минут подошла и взяла девочку в руки. Уже тогда произошла вторая попытка похищения, попавшая на видео. В этот раз малышку спас курьер, проезжавший мимо на велосипеде. Ребёнка и мать госпитализировали.

Подозреваемого задержали в лесополосе, недалеко от МКАД, и доставили в отдел полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о похищении человека. К слову, ранее источник агентства заявлял, что мужчина, вероятно, был под наркотиками.