Был прикован наручниками: Итальянца похитили в центре Москвы, его спасение попало на видео

В Москве похитили итальянского бизнесмена из-за конфликта с конкурентом по бизнесу. Злоумышленники затащили его в машину, надели наручники и мешок на голову. Потом они направились в Брянск, где удерживали мужчину в одном из частных домов на протяжении суток. В похищении подозреваются четверо мужчин, их задержали и предъявили обвинение. Самого потерпевшего уже освободили.

Похищение итальянца в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК / Ирина Волк

"Расследуется уголовное дело в отношении четырёх соучастников в возрасте от 21 до 36 лет. 28 июня фигуранты, находясь вблизи жилого дома на улице Садовой-Триумфальной в Москве, действуя в составе организованной группы, используя пистолет, напали на гражданина Итальянской Республики, имеющего также российское гражданство", — отметили в столичном управлении СК.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, в похищении участвовали трое россиян и иностранец. Она добавила, что в полицию о пропаже человека заявила сотрудница российского представительства одной из итальянских компаний. Оперативники нашли, где удерживают её работодателя, и изъяли у похитителей пистолет.

В ведомствах не называют имя потерпевшего, однако в соцсетях утверждают, что им может быть 56-летний Cтефано Гуидотти — глава SIAD Rus (компания-производитель технических газов).