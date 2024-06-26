В СИЗО умер лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович

В СИЗО "Матросская тишина" в Москве умер лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович (известный в криминальном мире как Гриша Таганский). Как узнал SHOТ, криминальному авторитету резко стало плохо сегодня ночью, предварительной причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.

67-летний Рабинович был одним из лидеров Таганской ОПГ. Его вместе с другими членами группировки обвиняли в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана, похищении, ограблении и убийстве предпринимателя Алексея Покровского и ряде других преступлений.

Кстати, в июне 2024 года суды в России вынесли приговоры сразу двум криминальным авторитетам. Так, член Коптевской преступной группировки Сергей Замараев, известный как Мэлс, получил 20 лет за убийства московских бизнесменов. А вор в законе Шишкан (настоящее имя — Олег Медведев) был признан виновным в организации преступной группировки, убийствах и бандитизме и отправлен на пожизненное заключение в колонию особого режима.