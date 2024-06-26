Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 08:13

В СИЗО умер лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович

Григорий Рабинович. Обложка © ТАСС / Алексей Филиппов

Григорий Рабинович. Обложка © ТАСС / Алексей Филиппов

В СИЗО "Матросская тишина" в Москве умер лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович (известный в криминальном мире как Гриша Таганский). Как узнал SHOТ, криминальному авторитету резко стало плохо сегодня ночью, предварительной причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.

67-летний Рабинович был одним из лидеров Таганской ОПГ. Его вместе с другими членами группировки обвиняли в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана, похищении, ограблении и убийстве предпринимателя Алексея Покровского и ряде других преступлений.

Новое ФИО, внешность и город Х: На Сашу Солдата, вышедшего на свободу, объявлена охота
Новое ФИО, внешность и город Х: На Сашу Солдата, вышедшего на свободу, объявлена охота

Кстати, в июне 2024 года суды в России вынесли приговоры сразу двум криминальным авторитетам. Так, член Коптевской преступной группировки Сергей Замараев, известный как Мэлс, получил 20 лет за убийства московских бизнесменов. А вор в законе Шишкан (настоящее имя — Олег Медведев) был признан виновным в организации преступной группировки, убийствах и бандитизме и отправлен на пожизненное заключение в колонию особого режима.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Криминал
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров