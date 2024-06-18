Суд в Москве вынес приговор члену Коптевской преступной группировки. Его приговорили к 20 годам за убийства московских бизнесменов. Сергей Замараев, известный как Мэлс, на суде прятал лицо под медицинской маской. Он заявил Life.ru, что не согласен с вердиктом и будет его обжаловать.

Члена коптевской ОПГ приговорили к 20 годам за убийства московских бизнесменов. Видео © Life.ru

"Суд признал виновным Замараева по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений) и назначил ему общий срок наказания в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — рассказали в суде.

Перед этим присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения, а прокурор запрашивал для Замараева 24 года лишения свободы.

Напомним, в 90-е Коптевская ОАГ занималась покровительством фирм, рынков и предприятий на севере и северо-востоке Москвы. В банде было более 150 человек, они расправлялись со всеми, кто не хотел подчиняться. Замараева признали виновным в причастности к двум убийствам.

В 1998 году Замараев с другими членами "коптевских" из-за раздела сфер влияния убили "авторитета" – участника тушинской группировки Вячеслава Степанова. Замараев пригласил Степанова на встречу в бар, и когда тот вышел из заведения, его расстреляли из автомата. При этом случайно была убита одна из пассажирок проезжавшего мимо трамвая, ещё трое прохожих получили ранения.

А в 1999 году при участии Мэлса на Малой Черкизовской улице в Москве был убит предприниматель Владимир Кутепов. Замараев вёл слежку за домом Кутепова и передавал всю информацию исполнителям убийства.