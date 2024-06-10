Вор в законе Шишкан приговорён к пожизненному за организацию ОПГ и убийства
Оглашение приговора криминальному авторитету Медведеву и участникам возглавляемого им преступного сообщества. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор криминальному авторитету Шишкану (настоящее имя — Олег Медведев). Присяжные признали его виновным в организации преступной группировки, убийствах и бандитизме.
"Путём частичного сложения окончательно назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере пяти миллионов рублей", — говорится в приговоре. При этом в законную силу он ещё не вступил, его можно обжаловать в апелляционном порядке в установленный срок.
Напомним, "главного вора страны" поймали летом 2019 года, тогда же его и арестовали. СКР публиковал видео жёсткого задержания Шишкана. Также от рук правосудия не смогли уйти и члены его банды. Главарю ОПГ вынесли обвинение в преступлениях, предусмотренных ст. 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и ч. 4 ст. 210 "Создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии". В середине мая этого года суд присяжных признал Шишкана и его банду виновными в убийствах. Обвинение тогда запросило пожизненный срок для бандита и трёх его подельников.