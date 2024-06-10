Вор в законе Шишкан приговорён к пожизненному за организацию ОПГ и убийства

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор криминальному авторитету Шишкану (настоящее имя — Олег Медведев). Присяжные признали его виновным в организации преступной группировки, убийствах и бандитизме.

"Путём частичного сложения окончательно назначить подсудимому пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафом в размере пяти миллионов рублей", — говорится в приговоре. При этом в законную силу он ещё не вступил, его можно обжаловать в апелляционном порядке в установленный срок.