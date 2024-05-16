"Честный" грабитель пытками добыл код от онлайн-банка, но оставил расписку, что всё вернёт

Жительница Мурино заявила в полицию на своего знакомого, который, оказавшись у неё в гостях, связал её, надел пакет на голову и душил, пока жертва не раскрыла ему свой пароль от банковского приложения. В нём злоумышленник смог оформить на женщину кредит и перевести себе почти миллион рублей, пишет "Mash на Мойке".