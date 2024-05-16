"Честный" грабитель пытками добыл код от онлайн-банка, но оставил расписку, что всё вернёт
Жительница Мурино заявила на знакомого, душившего её ради пароля от онлайн-банка
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Жительница Мурино заявила в полицию на своего знакомого, который, оказавшись у неё в гостях, связал её, надел пакет на голову и душил, пока жертва не раскрыла ему свой пароль от банковского приложения. В нём злоумышленник смог оформить на женщину кредит и перевести себе почти миллион рублей, пишет "Mash на Мойке".
После нападения преступник оставил жертве расписку — мол, обязуюсь вернуть долг. Но женщину такие материально-денежные отношения не устроили.
Злодея задержали, пока на него составили лишь административку, но решается вопрос и о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Ростовской области вежливый налётчик забрал выручку магазина, а потом от души извинился перед кассиршей за предоставленные "неудобства". Кстати, в Италии тоже разыскивают грабителей, которые оставили хозяину квартиры записку с извинениями. Они забрали кофемашину, аэрогриль и оставили послание: "Извини, но мы без денег и должны есть. Но я вижу, что у тебя тоже ничего нет".