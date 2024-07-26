В Самаре подросток порезал ножом 14-летнюю девочку в парке и сбежал

Подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку в парке Гагарина, находящемся в Самаре. Как сообщили в региональном управлении прокуратуры, пострадавшая госпитализирована.

Инцидент произошёл 25 июля в парке Гагарина. По данным РИА "Новости", 16-летний подросток во время ссоры два раза ударил 14-летнюю девочку ножом. Удары пришлись на область лопатки и плеча. После этого хулиган сбежал.

"Прокуратурой Промышленного района города Самары взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственным органом в отношении несовершеннолетнего местного жителя по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство", — рассказали в ведомстве.