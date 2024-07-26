В Самаре подросток порезал ножом 14-летнюю девочку в парке и сбежал
Прокуратура: В Самаре подросток напал с ножом на девочку, она госпитализирована
Подросток напал с ножом на 14-летнюю девочку в парке Гагарина, находящемся в Самаре. Как сообщили в региональном управлении прокуратуры, пострадавшая госпитализирована.
Инцидент произошёл 25 июля в парке Гагарина. По данным РИА "Новости", 16-летний подросток во время ссоры два раза ударил 14-летнюю девочку ножом. Удары пришлись на область лопатки и плеча. После этого хулиган сбежал.
"Прокуратурой Промышленного района города Самары взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственным органом в отношении несовершеннолетнего местного жителя по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство", — рассказали в ведомстве.
В другом российском регионе приезжие граждане избили подростков из-за замечания о пьянстве у Вечного огня. Иностранцы выпивали у Вечного огня в станице Марьянской на Кубани. Это увидели подростки, которые сделали взрослым замечание. В ответ на это мужчины стали избивать ребят.
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