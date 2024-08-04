Почти 100 человек задержаны на протестах в Британии из-за убийства детей

Полицейские задержали свыше 90 человек в различных британских городах из-за беспорядков во время вчерашних митингов из-за убийства детей на танцевальном мастер-классе в Саутпорте. Как сообщает Sky News, протестующие были недовольны наплывом нелегальных мигрантов.

Так, в Бристоле правоохранители задержали 14 человек, в Блэкпуле, Престоне и Блэкберне — свыше 20, а в Ливерпуле — 23. При этом акции прошли ещё в Сток-он-Тренте, Белфасте и Лидсе. По данным телеканала, в воскресенье, 4 августа, ожидается не менее пяти демонстраций.