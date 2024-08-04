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4 августа, 11:59

Почти 100 человек задержаны на протестах в Британии из-за убийства детей

Sky News: После беспорядков в Британии полиция задержала более 90 человек

Полицейские задержали свыше 90 человек в различных британских городах из-за беспорядков во время вчерашних митингов из-за убийства детей на танцевальном мастер-классе в Саутпорте. Как сообщает Sky News, протестующие были недовольны наплывом нелегальных мигрантов.

В Британии демонстранты выходят на митинги против наплыва нелегальных мигрантов. Видео © X / MyLordBebo

Так, в Бристоле правоохранители задержали 14 человек, в Блэкпуле, Престоне и Блэкберне — свыше 20, а в Ливерпуле — 23. При этом акции прошли ещё в Сток-он-Тренте, Белфасте и Лидсе. По данным телеканала, в воскресенье, 4 августа, ожидается не менее пяти демонстраций.

Как сообщал Life.ru, волнения начались после того, как 29 июля в городе Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей во время танцевальных занятий. В результате трое несовершеннолетних скончались, ещё восемь человек пострадали. В Британии вспыхнули протесты на фоне слухов о том, что преступник был беженцем. Ультраправые сторонники борьбы с мигрантами бросались на полицейских и подожгли участок в Сандерленде. При этом правоохранители опровергли сообщения о том, что напавший был мигрантом. Между тем в Британии потребовали созвать парламент из-за протестов.

Маск предрёк гражданскую войну в Великобритании
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Обложка ©

X / MyLordBebo

Никита Осипов
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