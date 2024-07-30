Массовые беспорядки произошли в Британии после убийства детей на мастер-классе

Массовые беспорядки произошли в британском Саутпорте после резни на танцевальном мастер-классе, где погибло трое детей. Местные власти заявили о пострадавших полицейских.

Массовые беспорядки произошли сегодня в британском Саутпорте после резни в танцевальной студии, где погибло трое детей. Видео © X / JamesHarvey2503 / JoshHalliday / KoneserUnii / ghosterbuzz1

Протестующие поджигают автомобили, избивают полицейских палками — в ответ летят гранаты со слезоточивым газом. Также происходят нападения на мечети в городе. Полиция заявила, что погромы в городе устраивает ультраправая, исламофобная организация "Лига английской обороны".

Три болельщика ранены во время кровавой резни в фан-зоне Евро-2024 в Штутгарте

Три болельщика ранены во время кровавой резни в фан-зоне Евро-2024 в Штутгарте

Напомним, что нападение произошло в конце детского группового занятия по танцам под песни певицы Тейлор Свифт. Преступник зарезал ножом трёх маленьких девочек. Также ранены пять малышей и двое взрослых — сейчас врачи борются за их жизнь. Нападавший задержан, им оказался 17-летний юноша. Его мотивы неизвестны.