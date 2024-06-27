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Регион
27 июня, 11:12

Три болельщика ранены во время кровавой резни в фан-зоне Евро-2024 в Штутгарте

Три человека получили ножевые ранения при нападении в фан-зоне на Евро-2024

В городе Штутгарте во время совместного просмотра одного из матчей Евро-2024 в фан-зоне произошла ссора, в ходе которой один из её участников ранил ножом троих футбольных болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции в соцсети X.

Три человека получили ножевые ранения при нападении в фан-зоне на Евро-2024. Видео © X / Neckarcrypto

"В среду наши коллеги арестовали 25-летнего парня, который, как сообщается, ранил троих мужчин в ссоре во время публичного просмотра [футбольного матча] на Шлоссплац. Возможно, ножом", — сказано в тексте публикации.

Ранее на чемпионате Европы по футболу в Германии произошла драка между сербскими фанатами и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейским не понравилось, когда болельщики выкрикивали лозунг "Косово — это Сербия" и демонстрировали российские флаги.

На Евро-2024 усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков
На Евро-2024 усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков
Обложка ©

X / Neckarcrypto

Владимир Озеров
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