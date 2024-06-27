Три болельщика ранены во время кровавой резни в фан-зоне Евро-2024 в Штутгарте

В городе Штутгарте во время совместного просмотра одного из матчей Евро-2024 в фан-зоне произошла ссора, в ходе которой один из её участников ранил ножом троих футбольных болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции в соцсети X.

Три человека получили ножевые ранения при нападении в фан-зоне на Евро-2024. Видео © X / Neckarcrypto

"В среду наши коллеги арестовали 25-летнего парня, который, как сообщается, ранил троих мужчин в ссоре во время публичного просмотра [футбольного матча] на Шлоссплац. Возможно, ножом", — сказано в тексте публикации.