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24 июня, 01:16

На Евро-2024 усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков

Мальчик, выбежавший на поле ради селфи с Криштиану Роналду. Обложка © X / Janty

Мальчик, выбежавший на поле ради селфи с Криштиану Роналду. Обложка © X / Janty

На чемпионате Европы по футболу в Германии усилятся меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков. Об этом сообщается в заявлении УЕФА, которое опубликовал в соцсети X журналист Sky News Роб Харрис.

"На стадионах будут развёрнуты дополнительные меры безопасности. Любое вторжение на поле представляет собой нарушение правил поведения на стадионе. Оно влечёт за собой выдворение со стадиона", — указано в сообщении.

Подобное, например, произошло в матче второго тура между сборными Турции и Португалии. На поле пробрался мальчик ради фотографии с португальским форвардом Криштиану Роналду. Парня, как пишет Bild, наказывать не будут, его только предупредили.

Сборная Португалии всухую обыграла Турцию и завоевала путёвку в плей-офф Евро
Сборная Португалии всухую обыграла Турцию и завоевала путёвку в плей-офф Евро

К настоящему моменту на турнире определилось несколько участников плей-офф. Ими стали сборные Германии, Испании, Португалии и Швейцарии, которые добыли путёвку в последнем туре благодаря ничьей с немцами.

Анатолий Симоненко
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