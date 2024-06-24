На Евро-2024 усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков

На чемпионате Европы по футболу в Германии усилятся меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков. Об этом сообщается в заявлении УЕФА, которое опубликовал в соцсети X журналист Sky News Роб Харрис.

"На стадионах будут развёрнуты дополнительные меры безопасности. Любое вторжение на поле представляет собой нарушение правил поведения на стадионе. Оно влечёт за собой выдворение со стадиона", — указано в сообщении.

Подобное, например, произошло в матче второго тура между сборными Турции и Португалии. На поле пробрался мальчик ради фотографии с португальским форвардом Криштиану Роналду. Парня, как пишет Bild, наказывать не будут, его только предупредили.