Сербские футбольные фанаты подрались с полицией перед матчем Евро-2024
Сербские фанаты подрались с сотрудниками правоохранительных органов на чемпионате Европы по футболу в Германии. Как передаёт "Чемпионат", стычка произошла из-за того, что сербы демонстрировали флаг России и выкрикивали лозунг "Косово — это Сербия".
Сербские фанаты подрались с полицией на Евро-2024. Видео © Х / Jakub Bielamowicz
По данным издания, происшествие случилось 25 июня в Мюнхене. Стоит отметить, что это произошло перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2024, в рамках которого встретились сборные Сербии и Дании. Также известно, что шестеро участников драки были задержаны.
Ранее Life.ru писал, что перед матчем сборных Грузии и Турции 18 июня на трибунах стадиона "Сигнал идуна парк" в Дортмунде произошла драка между болельщиками команд. Сообщалось, что конфликт завязался на нижнем ярусе.