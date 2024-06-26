Сербские футбольные фанаты подрались с полицией перед матчем Евро-2024

Сербские фанаты подрались с сотрудниками правоохранительных органов на чемпионате Европы по футболу в Германии. Как передаёт "Чемпионат", стычка произошла из-за того, что сербы демонстрировали флаг России и выкрикивали лозунг "Косово — это Сербия".

Сербские фанаты подрались с полицией на Евро-2024. Видео © Х / Jakub Bielamowicz

По данным издания, происшествие случилось 25 июня в Мюнхене. Стоит отметить, что это произошло перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2024, в рамках которого встретились сборные Сербии и Дании. Также известно, что шестеро участников драки были задержаны.