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Регион
26 июня, 20:37

Сербские футбольные фанаты подрались с полицией перед матчем Евро-2024

Сербские фанаты подрались с сотрудниками правоохранительных органов на чемпионате Европы по футболу в Германии. Как передаёт "Чемпионат", стычка произошла из-за того, что сербы демонстрировали флаг России и выкрикивали лозунг "Косово — это Сербия".

Сербские фанаты подрались с полицией на Евро-2024. Видео © Х / Jakub Bielamowicz

По данным издания, происшествие случилось 25 июня в Мюнхене. Стоит отметить, что это произошло перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2024, в рамках которого встретились сборные Сербии и Дании. Также известно, что шестеро участников драки были задержаны.

На Евро-2024 усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков
На Евро-2024 усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков

Ранее Life.ru писал, что перед матчем сборных Грузии и Турции 18 июня на трибунах стадиона "Сигнал идуна парк" в Дортмунде произошла драка между болельщиками команд. Сообщалось, что конфликт завязался на нижнем ярусе.

Обложка ©

Х / Jakub Bielamowicz

Алексей Соловьёв
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