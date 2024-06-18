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18 июня, 16:13

Фанаты сборных Грузии и Турции устроили жёсткую драку на трибунах перед матчем Евро

Фанаты сборных Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро-2024

Фанаты сборных Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро-2024. Обложка © ТАСС / Zuma

Фанаты сборных Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро-2024. Обложка © ТАСС / Zuma

Перед матчем сборных Грузии и Турции во вторник, 18 июня, на трибунах стадиона "Сигнал идуна парк" в Дортмунде произошла драка между болельщиками команд. По данным местных СМИ, конфликт завязался на нижнем ярусе.

Фанаты из Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро-2024. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ultras.cult

На видео, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, запечатлено, как за несколько минут до начала игры первого тура группы F Евро-2024 футбольные фанаты избивают и обливают друг друга водой, а также бросают различные предметы. Вскоре у охранников и сотрудников полиции получилось встать между сторонами и остановить потасовку.

По некоторым данным, участников стычки выдворили со стадиона. Кроме того, организаторы закрыли из-за непогоды фан-зону и зону публичного просмотра.

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Это уже не первое происшествие перед матчем Евро-2024. Ранее массовую драку устроили фанаты Англии и Сербии. Инициатором мордобоя, как сообщалось, стали англичане, которые напали на бар с отдыхающими сербами.

Никита Осипов
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