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18 июня, 03:38

Мбаппе избежит операции и будет носить маску для лечения сломанного на Евро носа

Килиан Мбаппе после столкновения с австрийцем Кевином Данзо. Обложка © X / Tribuna Expresso

Килиан Мбаппе после столкновения с австрийцем Кевином Данзо. Обложка © X / Tribuna Expresso

Килиану Мбаппе не потребуется операция для лечения носа, сломанного во время матча со сборной Австрии в рамках Евро-2024. Однако футболисту придётся носить специальную маску для восстановления, заявили в Федерации футбола Франции.

"Мбаппе пройдёт лечение в ближайшие дни, но в ближайшем будущем операция ему не потребуется. Для него будет изготовлена маска, чтобы он мог подготовиться к возвращению в строй", — гласит сообщение.

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Капитан французской сборной разбил нос в результате жёсткого столкновения с австрийцем Кевином Данзо в конце встречи. У Мбаппе сразу же открылось кровотечение, с которым спортсмен покинул поле. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу Франции.

Илья Пушкарев
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