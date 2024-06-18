Мбаппе избежит операции и будет носить маску для лечения сломанного на Евро носа
Килиан Мбаппе после столкновения с австрийцем Кевином Данзо. Обложка © X / Tribuna Expresso
Килиану Мбаппе не потребуется операция для лечения носа, сломанного во время матча со сборной Австрии в рамках Евро-2024. Однако футболисту придётся носить специальную маску для восстановления, заявили в Федерации футбола Франции.
"Мбаппе пройдёт лечение в ближайшие дни, но в ближайшем будущем операция ему не потребуется. Для него будет изготовлена маска, чтобы он мог подготовиться к возвращению в строй", — гласит сообщение.
Капитан французской сборной разбил нос в результате жёсткого столкновения с австрийцем Кевином Данзо в конце встречи. У Мбаппе сразу же открылось кровотечение, с которым спортсмен покинул поле. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу Франции.