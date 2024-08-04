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4 августа, 05:24

Маск предрёк гражданскую войну в Великобритании

Гражданскую войну в Великобритании предрёк американский предприниматель Илон Маск. Он сделал такой вывод на фоне массовых беспорядков в стране. Своё мнение основатель SpaceX высказал в соцсети X.

"Гражданская война неизбежна", — написал бизнесмен, комментируя одно из видео с протестов в британских городах.

В Британии требуют созвать парламент из-за протестов после убийства детей на мастер-классе
В Британии требуют созвать парламент из-за протестов после убийства детей на мастер-классе

Напомним, что волнения начались после того, как 29 июля в городе Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей во время танцевальных занятий, трое несовершеннолетних скончались, ещё восемь человек пострадали. В Британии вспыхнули протесты на фоне слухов о том, что преступник был беженцем. Ультраправые сторонники борьбы с мигрантами бросались на полицейских и подожгли участок в Сандерленде. Однако правоохранители опровергли информацию о том, что напавший был беженцем.

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Наталья Афонина
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