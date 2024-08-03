В Британии требуют созвать парламент из-за протестов после убийства детей на мастер-классе Британский депутат Пател призвал срочно созвать парламент из-за беспорядков 3 августа, 14:16 Британский парламент может быть созван на фоне беспорядков. Обложка © ТАСС / ЕРА

Депутат британского парламента и кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Прити Пател потребовал созвать ушедший на каникулы парламент после протестов, которые устроили ультраправые из-за гибели детей в результате нападения подростка в Саутпорте. Свой призыв политик разместил в соцсети Х.

"Сейчас пришёл момент для размышления и солидарности на национальном уровне <…> и для того, чтобы парламент едино выступил с осуждением. Мы либо верим в верховенство закона, либо нет. Именно поэтому необходимо незамедлительно созвать парламент", — говорится в тексте.

По словам Патела, британские власти обязаны выступить с публичным осуждением нападения на детей, а не отмалчиваться и прикрываться общими фразами. Депутат подчеркнул, что свою солидарность с пострадавшими должны выразить все парламентарии вне зависимости от партии.

Авторы Татьяна Миссуми