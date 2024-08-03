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В Британии требуют созвать парламент из-за протестов после убийства детей на мастер-классе

Британский депутат Пател призвал срочно созвать парламент из-за беспорядков

3 августа, 14:16
Британский парламент может быть созван на фоне беспорядков. Обложка © ТАСС / ЕРА

Британский парламент может быть созван на фоне беспорядков. Обложка © ТАСС / ЕРА

Депутат британского парламента и кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Прити Пател потребовал созвать ушедший на каникулы парламент после протестов, которые устроили ультраправые из-за гибели детей в результате нападения подростка в Саутпорте. Свой призыв политик разместил в соцсети Х.

"Сейчас пришёл момент для размышления и солидарности на национальном уровне <…> и для того, чтобы парламент едино выступил с осуждением. Мы либо верим в верховенство закона, либо нет. Именно поэтому необходимо незамедлительно созвать парламент", говорится в тексте.

По словам Патела, британские власти обязаны выступить с публичным осуждением нападения на детей, а не отмалчиваться и прикрываться общими фразами. Депутат подчеркнул, что свою солидарность с пострадавшими должны выразить все парламентарии вне зависимости от партии.

Тысячи британцев вышли на митинг против мигрантов на Трафальгарскую площадь
Тысячи британцев вышли на митинг против мигрантов на Трафальгарскую площадь

Напомним, 29 июля в британском городе Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей во время танцевальных занятий, трое несовершеннолетних скончались, ещё восемь человек пострадали. В Британии вспыхнули протесты на фоне слухов о том, что преступник был беженцем. Ультраправые сторонники борьбы с мигрантами бросались на полицейских и даже подожгли участок в Сандерленде. Правоохранители опровергли информацию о том, что напавший был беженцем.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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