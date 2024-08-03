В Британии требуют созвать парламент из-за протестов после убийства детей на мастер-классе
Британский депутат Пател призвал срочно созвать парламент из-за беспорядков
Британский парламент может быть созван на фоне беспорядков. Обложка © ТАСС / ЕРА
Депутат британского парламента и кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Прити Пател потребовал созвать ушедший на каникулы парламент после протестов, которые устроили ультраправые из-за гибели детей в результате нападения подростка в Саутпорте. Свой призыв политик разместил в соцсети Х.
"Сейчас пришёл момент для размышления и солидарности на национальном уровне <…> и для того, чтобы парламент едино выступил с осуждением. Мы либо верим в верховенство закона, либо нет. Именно поэтому необходимо незамедлительно созвать парламент", — говорится в тексте.
По словам Патела, британские власти обязаны выступить с публичным осуждением нападения на детей, а не отмалчиваться и прикрываться общими фразами. Депутат подчеркнул, что свою солидарность с пострадавшими должны выразить все парламентарии вне зависимости от партии.
Напомним, 29 июля в британском городе Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей во время танцевальных занятий, трое несовершеннолетних скончались, ещё восемь человек пострадали. В Британии вспыхнули протесты на фоне слухов о том, что преступник был беженцем. Ультраправые сторонники борьбы с мигрантами бросались на полицейских и даже подожгли участок в Сандерленде. Правоохранители опровергли информацию о том, что напавший был беженцем.