Тысячи британцев вышли на митинг против мигрантов на Трафальгарскую площадь
Многотысячный митинг против засилья мигрантов проходит в центре Лондона
Тысячи британцев 27 июля вышли на Трафальгарскую площадь в центре Лондона с целью призвать власти к совершенствованию миграционной политики. Организатором акции стал экс-советник лидера Партии независимости Соединённого Королевства Томми Робинсон.
Многотысячный митинг против засилья мигрантов в Лондоне. Видео © X / Tommy Robinson
Недовольные засильем нелегалов участники митинга "вооружились" флагами Англии, Шотландии, Уэльса и Великобритании. В лозунгах они призвали всех патриотов к объединению, потребовав "вернуть страну" коренному населению. Наблюдение за мероприятием в целях безопасности осуществляли около тысячи полицейских. За исключением одного нападения на активиста антирасистской контракции, митинг прошёл без происшествий.
Тревогу из-за миграционного кризиса зимой прошлого года забил и экс-премьер Британии Риши Сунак. Для борьбы с 65 тысячами прибывших в королевство нелегалов глава кабмина даже допустил выход страны из ЕСПЧ. Впрочем, довести дело до конца политик так и не смог, уступив на выборах лидеру лейбористов Киру Стармеру.
X / Tommy Robinson