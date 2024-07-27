Тысячи британцев вышли на митинг против мигрантов на Трафальгарскую площадь

Тысячи британцев 27 июля вышли на Трафальгарскую площадь в центре Лондона с целью призвать власти к совершенствованию миграционной политики. Организатором акции стал экс-советник лидера Партии независимости Соединённого Королевства Томми Робинсон.

Недовольные засильем нелегалов участники митинга "вооружились" флагами Англии, Шотландии, Уэльса и Великобритании. В лозунгах они призвали всех патриотов к объединению, потребовав "вернуть страну" коренному населению. Наблюдение за мероприятием в целях безопасности осуществляли около тысячи полицейских. За исключением одного нападения на активиста антирасистской контракции, митинг прошёл без происшествий.