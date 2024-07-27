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27 июля, 17:32

Тысячи британцев вышли на митинг против мигрантов на Трафальгарскую площадь

Многотысячный митинг против засилья мигрантов проходит в центре Лондона

Тысячи британцев 27 июля вышли на Трафальгарскую площадь в центре Лондона с целью призвать власти к совершенствованию миграционной политики. Организатором акции стал экс-советник лидера Партии независимости Соединённого Королевства Томми Робинсон.

Многотысячный митинг против засилья мигрантов в Лондоне. Видео © X / Tommy Robinson

Недовольные засильем нелегалов участники митинга "вооружились" флагами Англии, Шотландии, Уэльса и Великобритании. В лозунгах они призвали всех патриотов к объединению, потребовав "вернуть страну" коренному населению. Наблюдение за мероприятием в целях безопасности осуществляли около тысячи полицейских. За исключением одного нападения на активиста антирасистской контракции, митинг прошёл без происшествий.

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Тревогу из-за миграционного кризиса зимой прошлого года забил и экс-премьер Британии Риши Сунак. Для борьбы с 65 тысячами прибывших в королевство нелегалов глава кабмина даже допустил выход страны из ЕСПЧ. Впрочем, довести дело до конца политик так и не смог, уступив на выборах лидеру лейбористов Киру Стармеру.

Обложка ©

X / Tommy Robinson

Илья Пушкарев
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