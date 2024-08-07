Семерых поляков с российскими флагами арестовали во время протестов в Нигерии

В нигерийском штате Кано арестовали семерых граждан Польши, которые размахивали российскими флагами на антиправительственных протестах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Департамента госбезопасности Нигерии Питера Афунанью.

"Афунанья не привёл никаких подробностей о личностях арестованных, но сказал, что операции не были направлены против польских граждан", — говорится в сообщении агентства.

Польский консул в Нигерии Станислав Гулинский также подтвердил факт ареста семерых соотечественников на антиправительственных митингах. В настоящее время власти Нигерии устанавливают мотивы поляков. Других подробностей расследования не приводится.