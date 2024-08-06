Толпы нигерийцев вышли на протесты с флагами России, задержано более 90 человек

Полиция Нигерии задержала более 90 участников антиправительственных протестов, которые размахивали российскими флагами. Об этом сообщает местное издание Punch со ссылкой на заявление представителя полиции Олумуива Адеджоби.

Протесты под российскими флагами в Нигерии. Видео © Telegram / Vladimir_Orlov1977

"Более 90 участников акций протеста были задержаны с российскими флагами", — сказал он.

Вместе с тем Cлужба внутренней разведки Нигерии сообщила, что в штате Кано были задержаны несколько портных, которые изготавливали российские триколоры. Расследование по поводу флагов продолжается. Тем временем на пресс-конференции в нигерийской столице Абудже начальник штаба армии генерал Кристофер Муса заявил, что власти страны не одобряют действия демонстрантов, которые размахивали флагами России. По его словам, это "преступление сопоставимо с госизменой, и оно будет рассматриваться как таковое".