В столице Нигера подняли российские флаги

На нескольких круговых развязках в столице Нигера были развёрнуты российские флаги. Они были подняты в знак растущих дипломатических отношений между двумя странами, сообщил РИА "Новости" источник в администрации Ниамея.

"На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас сложились самые тёплые отношения. Украшение перекрёстков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице Нигера замечательный эстетический и символический оттенок. Цель этой инициативы — отметить узы дружбы и сотрудничества между этими странами", — пояснил собеседник агентства.