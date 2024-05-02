В столице Нигера подняли российские флаги
РИАН: В столице Нигера Ниамее на 15 круговых развязках развернули российские флаги
На нескольких круговых развязках в столице Нигера были развёрнуты российские флаги. Они были подняты в знак растущих дипломатических отношений между двумя странами, сообщил РИА "Новости" источник в администрации Ниамея.
"На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас сложились самые тёплые отношения. Украшение перекрёстков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице Нигера замечательный эстетический и символический оттенок. Цель этой инициативы — отметить узы дружбы и сотрудничества между этими странами", — пояснил собеседник агентства.
Ранее Life.ru сообщал, что самолёт с российскими военными инструкторами 10 апреля прибыл в Ниамей. Также борт доставил в страну передовые системы противовоздушной обороны.
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