США уступают позиции России в геополитической битве за Африку, пишут СМИ

По мнению западных экспертов, в том числе представителей связанных с Пентагоном организаций, вывод американских войск с территории Нигера станет для Вашингтона "крупной неудачей", так как, в частности, может подвергнуть риску антитеррористические операции США. Издание указывает, что Штаты уступают Москве позиции в геополитической борьбе за Африку, при этом на континенте также растёт влияние Китая и Ирана. Авторы материала обратили внимание и на то, что у РФ есть тесные отношения и соглашения с Мали, Буркина-Фасо, а также с Ливией. При этом Центральноафриканская Республика (ЦАР) также близка с Москвой и, по некоторым данным, рассматривает вопрос о размещении на своей территории российской военной базы.