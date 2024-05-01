США уступают позиции России в геополитической битве за Африку, пишут СМИ
The Hill: Сокращение военного присутствия США в Африке чревато ростом влияния РФ
Американские солдаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Сокращение американского военного контингента в африканских странах является "крупной неудачей" США и обернётся ростом российского влияния в регионе Сахеля (входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад). Об этом сообщает американская газета The Hill.
"Сокращение присутствия США в Сахеле, вероятнее всего, вдохновит Россию к большему влиянию в регионе, особенно в случае роста террористических угроз", — говорится в материале.
По мнению западных экспертов, в том числе представителей связанных с Пентагоном организаций, вывод американских войск с территории Нигера станет для Вашингтона "крупной неудачей", так как, в частности, может подвергнуть риску антитеррористические операции США. Издание указывает, что Штаты уступают Москве позиции в геополитической борьбе за Африку, при этом на континенте также растёт влияние Китая и Ирана. Авторы материала обратили внимание и на то, что у РФ есть тесные отношения и соглашения с Мали, Буркина-Фасо, а также с Ливией. При этом Центральноафриканская Республика (ЦАР) также близка с Москвой и, по некоторым данным, рассматривает вопрос о размещении на своей территории российской военной базы.
В конце марта стало известно, что новые власти Нигера разорвали военное соглашение с США. Теперь солдаты американского контингента должны будут покинуть африканскую страну вслед за своими французскими коллегами.