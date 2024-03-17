Нигер разорвал военное соглашение с США

Захватившие летом прошлого года власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с Вашингтоном. Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военного нигерийского переходного правительства Амаду Абдрамана, данный договор позволял американским военнослужащим находиться на территории этого африканского государства.