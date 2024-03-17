Нигер разорвал военное соглашение с США
Reuters: Власти Нигера разорвали военное соглашение с США
Захватившие летом прошлого года власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с Вашингтоном. Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военного нигерийского переходного правительства Амаду Абдрамана, данный договор позволял американским военнослужащим находиться на территории этого африканского государства.
"Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с США, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу Пентагона находиться на территории страны, решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.
Life.ru напоминает, что в конце июля прошлого года военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума. После этого новые власти приостановили экспорт урана и золота во Францию, а затем начался вывод военнослужащих Пятой республики с территории этого африканского государства. Этот процесс завершился только в конце декабря прошлого года. Помимо того, Нигер вместе с Буркина-Фасо и Мали объявил о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Стоит отметить, что до этого Пентагон отказался от совместных учений с шестью странами Африки на фоне критики со стороны Конгресса, среди которых также был Нигер. Некоторые зарубежные средства массовой информации сообщали, что эта страна входит в число государств, которые "либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека".
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