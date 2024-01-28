США отказались от совместных учений с шестью странами Африки
WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки на фоне давления Конгресса
Пентагон отказался от совместных учений с шестью странами Африки на фоне критики со стороны Конгресса, пишет The Washington Post. Манёвры планировалось провести с Буркина-Фасо, Эритреей, Эфиопией, Мали, Нигером и Суданом, которые "либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека".
"Пентагон внезапно отказался от планов обучения вместе с военными нескольких стран, <...> изменив курс на фоне недавнего пристального внимания", — говорится в публикации.
Издание не уточняет, примет ли американское оборонное ведомство те же решения в отношении других стран, ведущих подобную политику.
Напомним, тем временем НАТО собирается провести крупные учения Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), в ходе которых планируется отработать действия на случай начала третьей мировой войны с противником, очень похожим на Россию. Манёвры пройдут в Германии, Польше, Прибалтике и Северном море, в них примут участие все страны альянса, а также Швеция. Как подчёркивали в МИД России, эти планы носят агрессивный, провокационный характер и означают возвращение НАТО к схемам холодной войны.
ТАСС / EPA / Jeon Heion-Kyun