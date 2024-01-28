США отказались от совместных учений с шестью странами Африки

Пентагон отказался от совместных учений с шестью странами Африки на фоне критики со стороны Конгресса, пишет The Washington Post. Манёвры планировалось провести с Буркина-Фасо, Эритреей, Эфиопией, Мали, Нигером и Суданом, которые "либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека".

"Пентагон внезапно отказался от планов обучения вместе с военными нескольких стран, <...> изменив курс на фоне недавнего пристального внимания", — говорится в публикации.