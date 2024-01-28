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28 января, 13:50
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Сразу три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Нигер и Мали заявили о выходе из ЭКОВАС

Сразу три государства объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Как пишет Reuters, речь идёт о Буркина-Фасо, Нигере и Мали. Выступая по телевидению, нигерский полковник Амаду Абдраман пояснил, что организация подвержена влиянию Запада и "отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма".

"Организация явно не смогла помочь этим государствам в их экзистенциальной борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности", — добавил он.

Ранее Пентагон на фоне давления Конгресса отказался от совместных учений с шестью странами Африки. Манёвры планировались с Буркина-Фасо, Мали, Нигером, а также Эритреей, Эфиопией и Суданом. The Washington Post указывает, что эти государства "либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека".

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Матвей Константинов
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