Сразу три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС

Сразу три государства объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Как пишет Reuters, речь идёт о Буркина-Фасо, Нигере и Мали. Выступая по телевидению, нигерский полковник Амаду Абдраман пояснил, что организация подвержена влиянию Запада и "отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма".

"Организация явно не смогла помочь этим государствам в их экзистенциальной борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности", — добавил он.