Сразу три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС
Буркина-Фасо, Нигер и Мали заявили о выходе из ЭКОВАС
Сразу три государства объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Как пишет Reuters, речь идёт о Буркина-Фасо, Нигере и Мали. Выступая по телевидению, нигерский полковник Амаду Абдраман пояснил, что организация подвержена влиянию Запада и "отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма".
"Организация явно не смогла помочь этим государствам в их экзистенциальной борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности", — добавил он.
Ранее Пентагон на фоне давления Конгресса отказался от совместных учений с шестью странами Африки. Манёвры планировались с Буркина-Фасо, Мали, Нигером, а также Эритреей, Эфиопией и Суданом. The Washington Post указывает, что эти государства "либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека".