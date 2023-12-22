Последние французские военные покинули Нигер
AFP: Франция закончила выводить войска из Нигера
Франция завершила вывод своих войск из Нигера. Об этом сообщили журналисты агентства Франс Пресс со ссылкой на армию африканской страны.
"Сегодняшний день знаменует собой завершение процесса вывода французских сил из Сахеля", — приводит издание слова лейтенанта армии Нигера Салима Ибрагима.
Лайф напоминает, что в конце июля военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали соглашения с Францией, запретили экспортировать туда уран, золото, потребовали от посла покинуть страну и призвали Францию вывести свой воинский контингент. В ответ на переворот страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, так как переговоры провалились. А Буркина-Фасо и Мали, наоборот, вступились за Нигер. О начале вывода французских войск из Нигера стало известно в первых числах октября этого года. В декабре же МИД страны сообщил о расторжении договора о пребывании миссии Евросоюза.
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