Премьер Нигера заявил о сохраняющейся угрозе военного вторжения в страну
Ниамей не питает иллюзий о безопасности существования на африканском континенте. Власти страны допускают, что попытка военного вторжения в Нигер может произойти в любой момент. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
По словам политика, в этом случае вся надежда будет возлагаться на армию. Закалённые нигерийские бойцы отразят любую угрозу, так как они "сильнее террористов", отметил собеседник агентства.
"Если какое-либо государство решит нас атаковать, мы будем защищаться", — резюмировал премьер-министр.
Напомним, что 26 июля в Нигере произошёл военный переворот, после которого страны ЭКОВАС объявили о намерении совершить военное вторжение для стабилизации ситуации. На фоне таких угроз в ополчение республики вступили десятки тысяч бойцов.
ТАСС / EPA / ISSIFOU DJIBO