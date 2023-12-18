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18 декабря, 03:43

Премьер Нигера заявил о сохраняющейся угрозе военного вторжения в страну

Ниамей не питает иллюзий о безопасности существования на африканском континенте. Власти страны допускают, что попытка военного вторжения в Нигер может произойти в любой момент. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.

По словам политика, в этом случае вся надежда будет возлагаться на армию. Закалённые нигерийские бойцы отразят любую угрозу, так как они "сильнее террористов", отметил собеседник агентства.

"Если какое-либо государство решит нас атаковать, мы будем защищаться", — резюмировал премьер-министр.

Нигер окончательно разорвал военное сотрудничество с ЕС

Нигер окончательно разорвал военное сотрудничество с ЕС

Напомним, что 26 июля в Нигере произошёл военный переворот, после которого страны ЭКОВАС объявили о намерении совершить военное вторжение для стабилизации ситуации. На фоне таких угроз в ополчение республики вступили десятки тысяч бойцов.

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ТАСС / EPA / ISSIFOU DJIBO

Илья Пушкарев
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