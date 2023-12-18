Премьер Нигера заявил о сохраняющейся угрозе военного вторжения в страну

Ниамей не питает иллюзий о безопасности существования на африканском континенте. Власти страны допускают, что попытка военного вторжения в Нигер может произойти в любой момент. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.

По словам политика, в этом случае вся надежда будет возлагаться на армию. Закалённые нигерийские бойцы отразят любую угрозу, так как они "сильнее террористов", отметил собеседник агентства.