Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 04:46

США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных

NYT и Reuters сообщили, что США скоро выведут из Нигера тысячу военных

Соединённые Штаты в скором времени выведут с территории Нигера тысячу своих военнослужащих. Как передают The New York Times и Reuters, Вашингтон уже уведомил Ниамей об этих планах.

"США сообщили Нигеру, что в ближайшие месяцы выведут тысячу американских военнослужащих", — заявил журналист NYT Эрик Шмитт.

Корреспонденты Reuters также подтвердили, что прошедшие в минувшую пятницу, 19 апреля, американо-нигерийские переговоры завершились договорённостью о выводе воинского контингента США из этой африканской страны.

Российские военные инструкторы прибыли в Нигер для обучения борьбе с терроризмом
Российские военные инструкторы прибыли в Нигер для обучения борьбе с терроризмом

Месяц назад Life.ru писал, что захватившие летом прошлого года власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с Вашингтоном. Сообщалось, что данный договор позволял американским военнослужащим находиться на территории этого африканского государства. Стоит отметить, что до этого новые власти Нигера аннулировали разрешение на размещение миссии Евросоюза в Ниамее, окончательно разорвав военные отношения с Брюсселем.

Обложка ©

Pixabay / Military_Material

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Нигер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров