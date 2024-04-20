США в ближайшее время выведут из Нигера тысячу военных
NYT и Reuters сообщили, что США скоро выведут из Нигера тысячу военных
Соединённые Штаты в скором времени выведут с территории Нигера тысячу своих военнослужащих. Как передают The New York Times и Reuters, Вашингтон уже уведомил Ниамей об этих планах.
"США сообщили Нигеру, что в ближайшие месяцы выведут тысячу американских военнослужащих", — заявил журналист NYT Эрик Шмитт.
Корреспонденты Reuters также подтвердили, что прошедшие в минувшую пятницу, 19 апреля, американо-нигерийские переговоры завершились договорённостью о выводе воинского контингента США из этой африканской страны.
Месяц назад Life.ru писал, что захватившие летом прошлого года власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с Вашингтоном. Сообщалось, что данный договор позволял американским военнослужащим находиться на территории этого африканского государства. Стоит отметить, что до этого новые власти Нигера аннулировали разрешение на размещение миссии Евросоюза в Ниамее, окончательно разорвав военные отношения с Брюсселем.
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