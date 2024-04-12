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11 апреля, 23:58

Российские военные инструкторы прибыли в Нигер для обучения борьбе с терроризмом

Самолёт с российскими военными инструкторами 10 апреля прибыл в Ниамей. Также борт доставил в страну передовые системы противовоздушной обороны, гласит заявление Управления радио и телевидения Нигера (RTN).

В сообщении говорится, что всего в столицу республики прибыло 100 специалистов из РФ. Они обучат местных военных применению зенитных комплексов и борьбе с терроризмом. Как рассказал РИА "Новости" один из прибывших инструкторов, планируется налаживание взаимоотношений, а также формирование и обучение нигерийской армии.

"Военная техника прибыла в Ниамей со 100 российскими военными инструкторами, которые установят её и обучат наших военных", — сообщили в RTN.

Нигер разорвал военное соглашение с США
Нигер разорвал военное соглашение с США

Напомним, что в июле 2023 года в Нигере был свергнут президент Мохамед Базум. Возглавившие республику повстанцы разорвали все соглашения с Францией, потребовав полного вывода военного контингента европейского государства. Париж был вынужден подчиниться. Так же новые власти поступили и с миссией Евросоюза.

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Илья Пушкарев
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