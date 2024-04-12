Российские военные инструкторы прибыли в Нигер для обучения борьбе с терроризмом

Самолёт с российскими военными инструкторами 10 апреля прибыл в Ниамей. Также борт доставил в страну передовые системы противовоздушной обороны, гласит заявление Управления радио и телевидения Нигера (RTN).

В сообщении говорится, что всего в столицу республики прибыло 100 специалистов из РФ. Они обучат местных военных применению зенитных комплексов и борьбе с терроризмом. Как рассказал РИА "Новости" один из прибывших инструкторов, планируется налаживание взаимоотношений, а также формирование и обучение нигерийской армии.