Российские военные инструкторы прибыли в Нигер для обучения борьбе с терроризмом
Самолёт с российскими военными инструкторами 10 апреля прибыл в Ниамей. Также борт доставил в страну передовые системы противовоздушной обороны, гласит заявление Управления радио и телевидения Нигера (RTN).
В сообщении говорится, что всего в столицу республики прибыло 100 специалистов из РФ. Они обучат местных военных применению зенитных комплексов и борьбе с терроризмом. Как рассказал РИА "Новости" один из прибывших инструкторов, планируется налаживание взаимоотношений, а также формирование и обучение нигерийской армии.
"Военная техника прибыла в Ниамей со 100 российскими военными инструкторами, которые установят её и обучат наших военных", — сообщили в RTN.
Напомним, что в июле 2023 года в Нигере был свергнут президент Мохамед Базум. Возглавившие республику повстанцы разорвали все соглашения с Францией, потребовав полного вывода военного контингента европейского государства. Париж был вынужден подчиниться. Так же новые власти поступили и с миссией Евросоюза.
VK / Минобороны России