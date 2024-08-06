Шойгу встретился с президентом Азербайджана Алиевым в Баку

"Есть необходимость регулярных контактов между представителями России и Азербайджана. Что касается двусторонней повестки, то здесь мы можем говорить только о позитивной динамике. Мы видим результаты тех решений, которые были приняты политическим руководством наших стран", — сказал Алиев.