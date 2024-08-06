Шойгу встретился с президентом Азербайджана Алиевым в Баку
У секретаря Совбеза России Сергея Шойгу состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Темой разговора стали двусторонние отношения между странами и вопросы региональной безопасности. Видеофрагмент их разговора опубликовал телеканал "Звезда".
Кадры встречи Шойгу и Алиева в Баку. Видео © Telegram / Телеканал "Звезда"
"Есть необходимость регулярных контактов между представителями России и Азербайджана. Что касается двусторонней повестки, то здесь мы можем говорить только о позитивной динамике. Мы видим результаты тех решений, которые были приняты политическим руководством наших стран", — сказал Алиев.
ТАСС / Гавриил Григоров