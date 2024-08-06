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Регион
6 августа, 09:36

Шойгу встретился с президентом Азербайджана Алиевым в Баку

У секретаря Совбеза России Сергея Шойгу состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Темой разговора стали двусторонние отношения между странами и вопросы региональной безопасности. Видеофрагмент их разговора опубликовал телеканал "Звезда".

Кадры встречи Шойгу и Алиева в Баку. Видео © Telegram / Телеканал "Звезда"

"Есть необходимость регулярных контактов между представителями России и Азербайджана. Что касается двусторонней повестки, то здесь мы можем говорить только о позитивной динамике. Мы видим результаты тех решений, которые были приняты политическим руководством наших стран", — сказал Алиев.

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А накануне у Сергея Шойгу состоялась встреча с главой Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране. Темой переговоров стала экономика и торговля, а также глобальная и региональная безопасность.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Юрий Лысенко
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