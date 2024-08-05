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5 августа, 17:47

Шойгу встретился с президентом Ирана Пезешкианом

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился в Тегеране с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Видео © Telegram / Tasnimnews

"Секретарь Совбеза России встретился с президентом", — пишет иранское информационное агентство и публикует видео встречи.

Напомним, ранее стало известно, что Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл Иран с рабочей поездкой. Шойгу обсудит с представителями Исламской Республики вопросы в сфере экономики и торговли, а также глобальной и региональной безопасности. Помимо встречи с Пезешкианом, он проведёт переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери.

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Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Никонов
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