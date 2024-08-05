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Регион
5 августа, 12:12

Сергей Шойгу в Иране обсудит вопросы глобальной и региональной безопасности

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Иран обсудит вопросы в сфере экономики и торговли, а также глобальной и региональной безопасности. У него запланировала встреча с президентом Ирана Масудойм Пезешкианом, а также секретарём Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом.

Ещё одно рабочее мероприятие с участием Шойгу в Тегеране — этом переговоры с начальником Генштаба Вооружённых сил Мохаммадом Багери, сообщили в аппарате российского Совбеза.

Отметим, что Шойгу поддерживал тесные связи с иранской стороной ещё на посту министра обороны. В сентябре 2023 года он встречался с главой Генштаба ВС Ирана для обсуждения ситуации в Карабахе, САР и Афганистане.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алексей Берковиц
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