Сергей Шойгу в Иране обсудит вопросы глобальной и региональной безопасности
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Иран обсудит вопросы в сфере экономики и торговли, а также глобальной и региональной безопасности. У него запланировала встреча с президентом Ирана Масудойм Пезешкианом, а также секретарём Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом.
Ещё одно рабочее мероприятие с участием Шойгу в Тегеране — этом переговоры с начальником Генштаба Вооружённых сил Мохаммадом Багери, сообщили в аппарате российского Совбеза.
Отметим, что Шойгу поддерживал тесные связи с иранской стороной ещё на посту министра обороны. В сентябре 2023 года он встречался с главой Генштаба ВС Ирана для обсуждения ситуации в Карабахе, САР и Афганистане.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев