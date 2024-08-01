Россия начнёт производить инсулин в Азербайджане

Российская компания "Герофарм" в 2025 году начнёт производство инсулина в Азербайджане на базе партнёрского завода. Об этом сообщил газете "Известия" торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

"Инсулин в Азербайджане в текущее время не производят, республика полностью его импортирует. Локализация позволит сделать препараты более доступными для азербайджанских пациентов", — отметил он.

На данный момент в Азербайджане зарегистрировано более 300 тысяч больных сахарным диабетом, а за последние четыре года число пациентов с диабетом второго типа выросло с 224 до 291 тысячи.

Компания "Герофарм" уже имеет успешный опыт производства инсулина в Казахстане. Ранее российская группа компаний "Р-Фарм", расположенная в Азербайджане, выпустила первую партию препарата для профилактики осложнений диабета с планом ежегодного выпуска около миллиона упаковок.