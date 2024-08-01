Россия начнёт производить инсулин в Азербайджане
"Известия": Россия в 2025 году начнёт производство инсулина в Азербайджане
За последние четыре года число пациентов с диабетом второго типа в Азербайджане значительно выросло. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Российская компания "Герофарм" в 2025 году начнёт производство инсулина в Азербайджане на базе партнёрского завода. Об этом сообщил газете "Известия" торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.
"Инсулин в Азербайджане в текущее время не производят, республика полностью его импортирует. Локализация позволит сделать препараты более доступными для азербайджанских пациентов", — отметил он.
На данный момент в Азербайджане зарегистрировано более 300 тысяч больных сахарным диабетом, а за последние четыре года число пациентов с диабетом второго типа выросло с 224 до 291 тысячи.
Компания "Герофарм" уже имеет успешный опыт производства инсулина в Казахстане. Ранее российская группа компаний "Р-Фарм", расположенная в Азербайджане, выпустила первую партию препарата для профилактики осложнений диабета с планом ежегодного выпуска около миллиона упаковок.
Ранее диетолог предостерегла от использования инъекций для лечения диабета, таких как "Симаглутид", для похудения, несмотря на их популярность среди знаменитостей. Она указала на возможные побочные эффекты, включая тошноту, вздутие живота, риск панкреатита и рака щитовидной железы, несмотря на положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.