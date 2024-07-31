Врач предостерегла от похудения с помощью "чудо-инъекций" от диабета

Инъекции для лечения диабета завоевали популярность как средство для похудения. Диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Поленова объяснила РИА "ФедералПресс", как эти препараты действуют на организм и какие риски они могут нести.

Чаще всего пациентам с ожирением назначают блокатор жиров в кишечнике "Орлистат" ("Ксеникал"). Специалист заявила, что этот препарат среднеэффективный и имеет множество побочек. К тому же его ограничивают в применении.

Не менее популярный, но также опасный препарат "Сибутрамин" ("Редуксин"). Он разгоняет метаболизм, учащает сердцебиение, повышает давление, что чревато риском инфаркта и инсульта.

"Симаглутид", использующийся для лечения диабета второго типа, помогает уменьшать вес благодаря снижению аппетита и замедлению прохождения пищи по желудку. Это приводит к длительному чувству сытости. Однако, по словам эксперта, использование этого препарата может вызвать тошноту, вздутие живота и другие неприятные симптомы, а также увеличить риск панкреатита и рака щитовидной железы.

Несмотря на эти риски, "Симаглутид" демонстрирует положительное влияние на сердечно-сосудистые заболевания, снижая риск инфаркта и инсульта у пациентов с диабетом второго типа. Специалист подчёркивает, что применение таких препаратов должно быть обосновано врачом, особенно в случаях незначительного избытка массы тела.

Многие знаменитости, такие как Илон Маск и Адель, подозреваются в использовании "Симаглутида" для похудения. Диетолог считает, что такие решения должны приниматься на основе медицинских показаний, а не по аналогии с известными личностями.