От гастрита до проблем с сердцем: в чём кроется опасность модной "диеты хищника"

Популярная в последнее время карнивор-диета, которая подразумевает отказ от продуктов растительного происхождения, может быть опасна для здоровья. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью "Вечерней Москве".

В период ограничений человек должен употреблять в пищу только мясо, субпродукты, птицу, морепродукты, жирные молочные продукты и яйца. Поэтому карнивор-диету ещё называют диетой хищников. Люди, которые попробовали такой режим питания, отмечали не только потерю веса, но и улучшение настроения, энергичности и работы пищеварения. Но, несмотря на плюсы, минусов у диеты гораздо больше.

"Если говорить о физиологическом действии этой диеты на организм, то оно, конечно же, скорее патофизиологическое. Скорее всего, эта диета вредна для человека. Можно исходить даже из того, что человек — не хищник", — отметил диетолог.

Эксперт напомнил, что у человека иначе, чем у хищников, устроен ЖКТ. Употребление в пищу исключительно мясной продукции повышает риски возникновения гастрита, атеросклероза и его осложнений, а также ишемической болезни сердца. Поэтому есть мясо чаще двух-трёх раз в неделю нежелательно, заключил Гинзбург.