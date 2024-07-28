Названа ежедневная привычка, которая заставляет вас толстеть

При желании сбросить пару лишних килограммов важно наладить режим сна, иначе избавиться от жира на животе будет сложно. Об этом рассказала эндокринолог-диетолог Юлия Блинова.

"Нормализация массы тела начинается с восстановления циркадного ритма. Это цикл продолжительностью 24 часа. Он работает в фоновом режиме и поддерживает работу всех наших внутренних органов", — рассказала врач в беседе с 76.ru.

По словам диетолога, в идеале ложиться нужно до десяти вечера, так как с 21:00 до 23:00 организм вырабатывает "гормон молодости" — мелатонин, который ускоряет обмен веществ. Специалист отметила, что если на протяжении долгого времени ложиться после полуночи, то попрощаться с лишними килограммами, особенно на животе, будет гораздо сложнее.

Кроме сна, продолжила Блинова, нужно следить за питанием. Эксперт посоветовала отказаться от булочек на перекус и перейти на насыщенную белками пищу. Также важно следить за активностью и больше ходить, заключила медик.