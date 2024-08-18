В Азербайджане подтвердили желание вступить в БРИКС
Посол Азербайджана заявил, что Баку заинтересован в присоединении к БРИКС
Азербайджан хочет вступить в БРИКС. Обложка © ТАСС / Виталий Невар
Азербайджан готов пополнить ряды стран-участников БРИКС. Об этом заявил посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, подавал ли Баку соответствующую заявку на присоединение.
"Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нём говорили с российскими коллегам, но это тоже процесс и вопрос в работе", — пояснил посол.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 18–19 августа посетит с официальным визитом Азербайджан. По итогам встречи двух лидеров, в частности, планируется подписание межправительственных документов.