Ещё одна страна захотела присоединиться к БРИКС
Дипломат Илюхин: Сальвадор может присоединиться к БРИКС в ближайшие два года
Власти Сальвадора рассматривают сценарий с интеграцией в БРИКС. Членство в объединении видится центральноамериканскому государству перспективным. Об этом изданию "Известия" рассказал первый секретарь Посольства РФ в Никарагуа Александр Илюхин.
"БРИКС их очень привлекает, они изучают возможность присоединения к нему. Не исключено, что в ближайшие год-два Сальвадор может обратиться с просьбой принять их", — допустил дипломат.
Илюхин подчеркнул, что власти республики заинтересованы не только в сотрудничестве с Россией, но и в укреплении экономических контактов с Индией и Китаем. Это позволит им привлечь иностранных инвесторов.
Надежду на скорое присоединение к экономическому блоку недавно выразила и Малайзия, подавшая соответствующую заявку. За день до этого страну посетил глава МИД России Сергей Лавров, совершивший визит в регион ради участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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