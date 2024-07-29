Ещё одна страна захотела присоединиться к БРИКС

Власти Сальвадора рассматривают сценарий с интеграцией в БРИКС. Членство в объединении видится центральноамериканскому государству перспективным. Об этом изданию "Известия" рассказал первый секретарь Посольства РФ в Никарагуа Александр Илюхин.

"БРИКС их очень привлекает, они изучают возможность присоединения к нему. Не исключено, что в ближайшие год-два Сальвадор может обратиться с просьбой принять их", — допустил дипломат.