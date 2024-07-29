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Регион
29 июля, 01:28

Ещё одна страна захотела присоединиться к БРИКС

Дипломат Илюхин: Сальвадор может присоединиться к БРИКС в ближайшие два года

Власти Сальвадора рассматривают сценарий с интеграцией в БРИКС. Членство в объединении видится центральноамериканскому государству перспективным. Об этом изданию "Известия" рассказал первый секретарь Посольства РФ в Никарагуа Александр Илюхин.

"БРИКС их очень привлекает, они изучают возможность присоединения к нему. Не исключено, что в ближайшие год-два Сальвадор может обратиться с просьбой принять их", — допустил дипломат.

Илюхин подчеркнул, что власти республики заинтересованы не только в сотрудничестве с Россией, но и в укреплении экономических контактов с Индией и Китаем. Это позволит им привлечь иностранных инвесторов.

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Надежду на скорое присоединение к экономическому блоку недавно выразила и Малайзия, подавшая соответствующую заявку. За день до этого страну посетил глава МИД России Сергей Лавров, совершивший визит в регион ради участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr.Ilkin

Илья Пушкарев
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