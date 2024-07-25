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25 июля, 03:20

Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом

Глава МИД Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Обложка © Telegram / МИД России

Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом. В рамках него российский дипломат примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во Вьентьян для участия в ежегодных министерских мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии", — заявила пресс-служба МИД РФ, сопроводив запись фотографиями Лаврова из аэропорта.

Лавров: Россия готова к диалогу с Западом, но бегать ни за кем не будет
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Ранее Лавров заявил, что Россия и КНР продолжат создавать систему евразийской безопасности. Он отметил, что страны Запада также могут принять участие в разработке структуры.

Оксана Попова
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