Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом
Глава МИД Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН
Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Обложка © Telegram / МИД России
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом. В рамках него российский дипломат примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во Вьентьян для участия в ежегодных министерских мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии", — заявила пресс-служба МИД РФ, сопроводив запись фотографиями Лаврова из аэропорта.
Ранее Лавров заявил, что Россия и КНР продолжат создавать систему евразийской безопасности. Он отметил, что страны Запада также могут принять участие в разработке структуры.