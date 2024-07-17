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Регион
17 июля, 18:37

Лавров: Россия и КНР продолжат разрабатывать систему евразийской безопасности

Россия и КНР продолжат создавать систему евразийской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что страны Запада также могут принять участие в разработке структуры.

"Мы с КНР и с другими партнёрами в рамках ШОС в контактах с АСЕАН, с Советом сотрудничества стран Персидского залива выступаем за то, чтобы вырабатывать модель безопасности, которая будет основана на равноправии, на неделимости безопасности и на полном взаимном учёте. На балансе этих интересов", — сказал Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

При этом он отметил что для создания системы потребуется немало времени.

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Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД, заявил, что Москва вместе с союзниками должна проработать собственную систему равной и неделимой безопасности в Евразии. По словам главы РФ, система евразийской безопасности должна быть открыта для всех государств региона, в частности для стран – участниц НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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