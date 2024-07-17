Лавров: Россия и КНР продолжат разрабатывать систему евразийской безопасности

Россия и КНР продолжат создавать систему евразийской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что страны Запада также могут принять участие в разработке структуры.

"Мы с КНР и с другими партнёрами в рамках ШОС в контактах с АСЕАН, с Советом сотрудничества стран Персидского залива выступаем за то, чтобы вырабатывать модель безопасности, которая будет основана на равноправии, на неделимости безопасности и на полном взаимном учёте. На балансе этих интересов", — сказал Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

При этом он отметил что для создания системы потребуется немало времени.