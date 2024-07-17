Лавров: РФ будет следить за формулировками при заключении договора с Западом

Россия будет внимательно смотреть на формулировки в возможных договоренностях с Западом по поводу безопасности в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

"Учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и с украинцами, тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, мы, конечно, будем очень тщательно смотреть на формулировки", — сказал глава МИД.