Лавров: РФ будет следить за формулировками при заключении договора с Западом
Россия будет внимательно смотреть на формулировки в возможных договоренностях с Западом по поводу безопасности в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.
"Учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и с украинцами, тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, мы, конечно, будем очень тщательно смотреть на формулировки", — сказал глава МИД.
По его словам, Россия будет "закладывать предохранители", чтобы избежать повторных, нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций, которые уже встречались в отношениях двух стран.
Ранее на заседании Лавров отметил, что разрешение кризиса в Европе должно быть достигнуто устранением угроз для России. По его словам, НАТО стало мало войны, которую она ведёт киевскими руками, поэтому альянс хочет разжечь новые конфликты по всему миру. Представитель США Мэтью Миллер в свою очередь заявил, что Штаты не станут устранять причины возникновения конфликта на Украине и продолжат сотрудничать с Киевом.
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