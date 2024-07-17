Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине
Вашингтон отверг предложение главы МИД России Сергея Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине. По словам представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера, Белый дом намерен продолжить поддержку Киева для достижения "прочного мира".
"Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, её земли", — цитирует Миллера РИА "Новости"
По словам дипломата, то, что Россия воспринимает как угрозу, это просто "демократия, функционирующая на её границах".
Напомним, ранее на заседании Совета Безопасности ООН Сергей Лавров заявил, что урегулирование европейского кризиса должно сопровождаться устранением его первопричин, то есть конкретными шагами по снятию угроз для России. Глава МИД РФ также подчеркнул, что НАТО уже мало войны, которую она она ведёт против России руками киевского режима — альянс всеми силами пытается развязать конфликты по всему миру.
ТАСС / Валерий Шарифулин