НАТО уже мало войны, которую она она ведёт против России руками киевского режима, заявил председатель Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что альянс всеми силами пытается развязать конфликты по всему миру.

"Североатлантическому альянсу уже мало той войны, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, мало ему и всего пространства ОБСЕ. Разрушив практически до основания основополагающие договорённости в сфере контроля над вооружениями, США продолжают нагнетать конфронтацию", — сказал Лавров в ходе министерских дебетов на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства".

По его словам, Штаты призывают своих партнёров готовится к затяжным войнам, ппричём не только в Европе, но и на других направлениях. Он отметил, что на замену созданных вокруг ассоциации государств Юго-Восточной Азии механизмов Америка создаёт конфронтационные блоки типа АУКУС (трёхсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США).