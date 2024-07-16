Лавров в СБ ООН вынес США пугающее предупреждение насчёт новой войны

США заблуждаются, когда думают, что их не коснётся новая глобальная война, а основные действия развернутся на европейском континенте. Об этом предупредил коллег из Вашингтона министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена", - сказал дипломат в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.