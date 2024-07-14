Лавров намерен в Совбезе ООН прижать Запад к стенке вопросом о Буче
Лавров заявил, что в Совбезе ООН поднимет вопрос о списке погибших в Буче
Во время председательства России в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Сергей Лавров озвучит вопрос о списках погибших в Буче. Глава МИД отправится в США в начале следующей недели.
Лавров заявил, что в Совбезе ООН поднимет вопрос о списке погибших в Буче. Видео © Telegram / Зарубин
"Мы будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности. Конечно, мы поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся. Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на, по-моему, уже в десятый раз заданный вопрос, можно ли посмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты Би-би-си", — подчеркнул Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Министр назвал позорищем то, что Запад оставляет элементарные вещи без ответа. Такая же ситуация складывается и с расследованием теракта на "Северных потоках". Помимо того, отметил Лавров, нужно вот такими простыми, совсем конкретными вопросами возвращать на "сторону поля" Запада всё, что он вменяет России.
Ранее Life.ru писал, что Россия стала председателем Совбеза ООН с 1 июля этого года. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 июля прилетит в Нью-Йорк и в течение двух дней будет проводить там встречи.
Напомним, в 2022 году Киев и Запад обвинили РФ в том, что в городе Буче якобы много убитых руками российских военнослужащих. Кремль неоднократно объяснял, что все обвинения ложные и являются провокацией. Правду сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что наши войска спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022-го, а 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. О том, что события в Буче являются самым настоящим фейком, говорил и президент РФ Владимир Путин. Глава государства объяснил, зачем была нужна эта провокация.
Life.ru