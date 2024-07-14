Лавров намерен в Совбезе ООН прижать Запад к стенке вопросом о Буче

Во время председательства России в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Сергей Лавров озвучит вопрос о списках погибших в Буче. Глава МИД отправится в США в начале следующей недели.

"Мы будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности. Конечно, мы поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся. Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на, по-моему, уже в десятый раз заданный вопрос, можно ли посмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты Би-би-си", — подчеркнул Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.