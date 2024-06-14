Провокация в Буче, устроенная весной 2022 года, была необходима Киеву, чтобы объяснить отказ от договорённостей с Москвой, хотя ранее во время переговоров стороны смогли прийти к взаимовыгодным решениям. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня.

По словам президента, 29 марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, так как ей указали на необходимость создания условий для завершения переговоров. Запад подчёркивал, что Украина не может подписывать соглашения "с пистолетом у виска". Москва согласилась, но после отвода войск власти Незалежной приостановили участие в переговорном процессе, устроив провокацию.

"Думаю, сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация: чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут", — подчеркнул Путин.