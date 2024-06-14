Путин объяснил, для чего Украине нужна была провокация в Буче
Путин: Провокация в Буче была нужна Украине для отказа от договорённостей с РФ
Провокация в Буче, устроенная весной 2022 года, была необходима Киеву, чтобы объяснить отказ от договорённостей с Москвой, хотя ранее во время переговоров стороны смогли прийти к взаимовыгодным решениям. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня.
По словам президента, 29 марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, так как ей указали на необходимость создания условий для завершения переговоров. Запад подчёркивал, что Украина не может подписывать соглашения "с пистолетом у виска". Москва согласилась, но после отвода войск власти Незалежной приостановили участие в переговорном процессе, устроив провокацию.
"Думаю, сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация: чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут", — подчеркнул Путин.
Напомним, Путин во время выступления в МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, как подчеркнул президент РФ, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Украина откажется от планов вступления в НАТО, огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент. Кроме того, Путин призвал отменить западные санкции для урегулирования конфликта.
В 2022 году Киев и Запад обвинили РФ в том, что в городе Буче якобы много убитых руками российских военнослужащих. Кремль неоднократно объяснял, что все обвинения ложные и являются провокацией. Правду сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что наши войска спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022-го, а 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. О том, что события в Буче являются самым настоящим фейком, говорил и президент РФ Владимир Путин.
Life.ru / Павел Баранов