В 2022 году ВС РФ подошли к Киеву, тогда были разные варианты действий, однако решений о штурме города не было. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня.

Путин: Никакого решения о штурме Киева не было. Видео © Life.ru

"Решения о штурме трёхмиллионного города не было. Это была операция по принуждению украинского режима к миру. Войска там были для того, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, попытаться найти приемлемое решение и прекратить войну, развязанную Киевом против Донбасса в 2014 году, разрешить вопросы, представляющие угрозу для безопасности России", — отметил президент страны.

По словам Путина, впоследствии получилось выйти на договорённости, которые устроили и Москву, и Киев. Однако потом РФ убедили отвести войска от украинской столицы для переговоров, а вскоре власти Незалежной остановили этот процесс и устроили провокацию в Буче. Она, по словам главы государства, была нужна Киеву, чтобы объяснить отказ от договорённостей с РФ.