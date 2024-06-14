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14 июня, 11:12

Путин призвал отменить западные санкции для урегулирования конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел России 14 июня. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел России 14 июня. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В рамках мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо отменить все санкции, введённые Западом против РФ. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня.

"Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России", — отметил глава государства.

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Как сообщал Life.ru, Путин во время выступления в МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, как подчеркнул президент РФ, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Украина откажется от планов вступления в НАТО, огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент.

Никита Осипов
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