Путин призвал отменить западные санкции для урегулирования конфликта на Украине

В рамках мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо отменить все санкции, введённые Западом против РФ. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня.

"Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы. Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России", — отметил глава государства.

Как сообщал Life.ru, Путин во время выступления в МИД РФ назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, как подчеркнул президент РФ, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Украина откажется от планов вступления в НАТО, огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент.