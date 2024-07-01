В МИД анонсировали председательство Лаврова на дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в середине июля прилетит в Нью-Йорк. Там он 16 и 17 июля будет председательствовать на дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН, поскольку с сегодняшнего дня председательство в СБ на один месяц перешло к РФ.

Как сообщает пресс-служба российского МИД, 16 июля состоятся дебаты на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства". На следующий день, 17 июля, запланированы дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, в частности по конфликту между Израилем и Палестиной. Без участия Лаврова 19 июля пройдут дебаты о сотрудничестве ООН с ОДКБ, ШОС и СНГ.

"В целом программа работы совета получается весьма насыщенной. В рамках мандатно-отчётного цикла состоятся заседания по ситуации в Гаити, ДР Конго, Западной Африке и регионе Сахеля, Йемене, на Кипре, в Колумбии, Ливане и Сирии, а также по деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.